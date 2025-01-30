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Netflix подтвердил случайно раскрытую дату выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Источник: Netflix

После премьеры успешного второго сезона «Игры в кальмара» была случайно раскрыта, а затем удалена дата релиза третьего — 27 июня 2025 года. И сегодня Netflix официально подтвердил, что третий сезон действительно выйдет в этот день.

Грядущий сезон станет последним и покажет финал противостояния главного героя и ведущего игры.

Ранее режиссёр «Олдбоя» завершил съёмки своего нового триллера «Так получилось» со звездой «Игры в кальмара». Главную роль в фильме исполнил Ли Бён-хон, играющий ведущего состязания, нового игрока № 001.

А в феврале на Coupang Play и Prime Video состоится премьера комедийного хоррор-сериала «Ньютопия», в котором сыграла Джису из Blackpink. Недавно опубликовали новый трейлер проекта.

Кроме того, компания Kakao Entertainment недавно подтвердила, что в разработке находится игровой сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку».

Теги
Игра в кальмара
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