Герои, злодеи и экшен в новом ролике мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

На стриминговом сервисе Disney+ дебютировал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Мультсериал стартовал 29 января с двумя эпизодами. И уже после их выхода Marvel Studios представила новый короткий ролик. В нём показывают разных героев и злодеев анимационного сериала, а также фрагменты экшен-сцен с их участием. В ролике появляются Сорвиголова, Скорпион, Доктор Осьминог и другие. Сорвиголову озвучивает Чарли Кокс, исполнитель роли супергероя в игровых сериалах.



164

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p8,0 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t58009" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

5 февраля выйдут три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10).

Визуально проект похож на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он показывает альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.

Ранее «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» был продлён на третий сезон, и стало известно, кто сыграет суперзлодея Синестро в игровом сериале «Фонари» от DC Studios.