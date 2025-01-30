Герои, злодеи и экшен в новом ролике мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

На стриминговом сервисе Disney+ дебютировал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Мультсериал стартовал 29 января с двумя эпизодами. И уже после их выхода Marvel Studios представила новый короткий ролик. В нём показывают разных героев и злодеев анимационного сериала, а также фрагменты экшен-сцен с их участием. В ролике появляются Сорвиголова, Скорпион, Доктор Осьминог и другие. Сорвиголову озвучивает Чарли Кокс, исполнитель роли супергероя в игровых сериалах.
5 февраля выйдут три новых эпизода (3–5). 12 февраля на Disney+ появятся ещё три новых серии (6–8). И завершится сезон 19 февраля с релизом двух заключительных (9–10).
Визуально проект похож на ранние комиксы про супергероя из серии The Amazing Spider-Man. Он показывает альтернативную версию Человека-паука и историю его становления под руководством Нормана Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Джефф Траммел.
Ранее «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» был продлён на третий сезон, и стало известно, кто сыграет суперзлодея Синестро в игровом сериале «Фонари» от DC Studios.
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