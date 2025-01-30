Финал сериала «Очень странные дела» могут растянуть на два месяца

В этом году спустя девять лет после премьеры на Netflix закончится сериал «Очень странные дела». Фантастическая история Братьев Дафферов завершится пятым сезоном. Его съёмки уже завершились, но дата премьеры финала пока остаётся загадкой. Хотя на этот счёт появилась неофициальная информация. Согласно источникам ресурса What's on Netflix, у стримингового сервиса есть планы на выпуск сезона в двух частях. Сколько эпизодов планируется в каждой из частей, не называлось, но их релиз может состояться в октябре и ноябре.

Три года назад четвёртый сезон вышел в двух частях: семь серий выпустили в мае и две — в июле.

Ранее раскрыли названия эпизодов финала.

В апреле в американский прокат выйдет комедийный фильм ужасов «Адское лето» от звезды «Очень странных дел» Финна Вулфхарда. У хоррора есть трейлер без цензуры. А звезда сериала Сэди Синк, по слухам, была главной претенденткой на роль Джин Грей в новых «Мстителях» и «Людях Икс».