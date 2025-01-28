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Зомби, апокалипсис и Джису из Blackpink с бензопилой в новом трейлере сериала «Ньютопия»

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер комедийного хоррор-сериала «Ньютопия». Премьера сериала на Coupang Play и Prime Video намечена на 7 февраля. Главные роли в проекте исполнили Пак Чон-мин («The 8 Show: Выживи и разбогатей») и участница музыкальной группы Blackpink Джису.

Солдат и его девушка расстались незадолго до начала зомби-апокалипсиса. Но вспышка вируса, превращающая людей в живых мертвецов, даёт отношениям пары второй шанс. И они пытаются выжить и воссоединиться во время зомби-катастрофы.

Ранее объявили об отмене хоррора «Чайная чашка» и назвали дату премьеры продолжения подростковой мистики «Школьные духи» про девушку, расследовавшую собственную смерть. А компания Kakao Entertainment на прошлой неделе подтвердила, что в разработке находится игровой сериал по манхве «Поднятие уровня в одиночку».

Теги
ВидеоНьютопия
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Источник фотографий: Depositphotos

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