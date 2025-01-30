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СЕРИАЛЫ
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В тизере нового мультсериала по Warhammer 40,000 нет разговоров, но есть брутальный экшен

Источник: Warhammer Studio

На сайте Warhammer Community представлены подробности и тизер-трейлер анимационного проекта Astartes II по вселенной Warhammer 40,000.

Сайт сообщает, что работа над новым сериалом идёт полным ходом, а Warhammer Studio и создатель оригинального мини-сериала Astartes тесно сотрудничают, чтобы создать убедительную мрачную историю.

Также на сайте пишут, что в ролике нет фрагментов из нового мультфильма, вместо этого показана подборка моментов, представляющих прошлые жизни персонажей, которые появятся в сериале. Но в конце есть тонкий намёк на то, чего ждать от истории. Создатели оставили зрителям возможность строить догадки.

Премьера Astartes II намечена на Warhammer+ на 2026 год.

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