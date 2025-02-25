 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Трейлер «Фантастической четвёрки» установил рекорд для Marvel за первые сутки Том Круз готов к эпичному финалу в тизере боевика «Миссия невыполнима 8» Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Полное издание» Сука вернулась: атмосферный тизер ужастика «М3ГАН 2.0» «Андор» удивляет трейлером второго сезона
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
366

Исполнитель роли Зоро рассказал о съёмках третьего сезона шоу «Ван-Пис» в этом году

Источник: Netflix

Третий сезон сериала «Ван-Пис» — экранизации самой популярной манги в мире — хотя официально не анонсирован, но уже подтверждён. Ранее Гильдия сценаристов Америки включила его в список будущих релизов. На сайте написано, что сезон выйдет в 2025–2026 годах, а его шоураннерами и исполнительными продюсерами указаны Стивен Маеда и Джо Трач.

Подтвердил продолжение сериала и Макэню, исполняющий в адаптации роль Зоро. В одном из своих недавних интервью актёр сообщил, что третий сезон будет, и его съёмки пройдут в нынешнем году. Об этом написал портал What's on Netflix.

Второй сезон шоу должен выйти в этом году, а третий, вероятно, дебютирует в 2026-м.

Стивен Маеда работал над сериалом с самого начала. Джо Трач присоединился к работе над вторым сезоном. Ранее он трудился над шоу для Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы», которое получит продолжение в нынешнем году.

«Ван-Пис» дебютировал на Netflix 31 августа 2023-го и был продлён на второй сезон всего через две недели после премьеры.

Оригинальная манга публикуется в журнале Weekly Shonen Jump c июля 1997-го и на данный момент собрана в 110 томов. По состоянию на август 2022-го общий тираж сборников превысил 516,6 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» также включает продолжительный аниме-сериал, 15 аниме-фильмов, спешалы, OVA, видеоигры и нe только.

В будущем на Netflix также выйдет ремейк аниме «Ван-Пис». Над ремейком трудится студия Wit Studio, ответственная за первые три сезона аниме «Атака титанов».

Теги
Ван-ПисNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Седьмой сезон НФ-антологии «Чёрное зеркало» может выйти в апреле 1Netflix выпустит сериал про отношения в виртуальной реальности «Бойфренд по требованию» с Джису из Blackpink 3У сериала «Больница Питт» со звездой «Библиотекаря» и «Скорой помощи» будет второй сезон 4Восставший из мёртвых охотник на демонов Кевин Бейкон и другие на первых кадрах сериала ужасов «Поручитель» 4Подтверждён третий сезон «Ван-Пис» — экранизации самой популярной манги в мире

Тоже интересно

13Инсайдер: в разработке сериал по «Звёздным войнам» из эпохи «Рыцарей Старой Республики» 1Жужжащий злодей из «Черепашек-ниндзя» стал новой коллекционной фигуркой 8«Холоп. Великолепный век» издевается над Серканом Болатом в свежем трейлере 2В российский прокат выйдет последнее аниме по ранобэ «Повелитель» 1Геймплей Borderlands 4

Далее на КГ

0
КГ играет: Yakuza 0, часть 6
 1
Bloober Team снова работает с Konami
 1
Дж.К. Симмонс задаст свой темп Брэду Питту в триллере от режиссёра «Пчеловода»
 16
Злой гений «Звёздных войн» уходит на покой в конце 2025 года: Дарт Кеннеди наконец-то решилась покинуть Lucasfilm
 15
Съёмки новых частей «Мстителей» Marvel начнутся в апреле
 7
Marvel работает над спецэпизодом про Карателя
 1
В одном из будущих выпусков перезапуска The Amazing Spider-Man начнётся глобальный сюжет с симбиотами
 0
Аниме «Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX» получило дату премьеры
 0
Marvel и DC опять устроят официальные кроссоверы между собой
 2
Аниме «Девушки-лошадки: Серая Золушка» обзавелось трейлером
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Злая: Сказка о ведьме Запада» становится самым кассовым мюзиклом в мире
 
Хавьер Бардем снимется в сериале по роману, который уже экранизировал Мартин Скорсезе
 
Titan Comics издаст криминальный комикс The Loose End
 
Игры EA терпит мощнейшие убытки после признания нескольких провалов
 
Кино Как жена Райана Рейнольдса повлияла на кульминационную концовку «Дэдпула и Росомахи»
 
Игры Автор It Takes Two обещает, что в его творениях никогда не будет игросервисности
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 661: «Ущелье», фильм про Пушкина, «Быть лучше», релиз «Капитана Америки 4»
 
3ЕВА – 621: Лига невыдающихся наложниц
 
2Ноль кадров в секунду – 566: Приквельный мальчик
 
6Телеовощи – 587: Снимаем в кустах
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 660: «Вульфмен» Ли Уоннелла, «Братья», ролики с Супербоула, новая «Фантастическая четвёрка»
 
2ЕВА – 620: Мрачные деконструкторы
 
0Телеовощи – 586: Тыкать и порвать
 
2Ноль кадров в секунду – 565: Пакет капитализма
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru