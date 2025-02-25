Исполнитель роли Зоро рассказал о съёмках третьего сезона шоу «Ван-Пис» в этом году

Третий сезон сериала «Ван-Пис» — экранизации самой популярной манги в мире — хотя официально не анонсирован, но уже подтверждён. Ранее Гильдия сценаристов Америки включила его в список будущих релизов. На сайте написано, что сезон выйдет в 2025–2026 годах, а его шоураннерами и исполнительными продюсерами указаны Стивен Маеда и Джо Трач.

Подтвердил продолжение сериала и Макэню, исполняющий в адаптации роль Зоро. В одном из своих недавних интервью актёр сообщил, что третий сезон будет, и его съёмки пройдут в нынешнем году. Об этом написал портал What's on Netflix.

Второй сезон шоу должен выйти в этом году, а третий, вероятно, дебютирует в 2026-м.

Стивен Маеда работал над сериалом с самого начала. Джо Трач присоединился к работе над вторым сезоном. Ранее он трудился над шоу для Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы», которое получит продолжение в нынешнем году.

«Ван-Пис» дебютировал на Netflix 31 августа 2023-го и был продлён на второй сезон всего через две недели после премьеры.

Оригинальная манга публикуется в журнале Weekly Shonen Jump c июля 1997-го и на данный момент собрана в 110 томов. По состоянию на август 2022-го общий тираж сборников превысил 516,6 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» также включает продолжительный аниме-сериал, 15 аниме-фильмов, спешалы, OVA, видеоигры и нe только.

В будущем на Netflix также выйдет ремейк аниме «Ван-Пис». Над ремейком трудится студия Wit Studio, ответственная за первые три сезона аниме «Атака титанов».