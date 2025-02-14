Подтверждён третий сезон сериала «Ван-Пис» — экранизации самой популярной манги в мире

В этом году должно выйти продолжение сериала, основанного на манге «Ван-Пис» Эйитиро Оды. Второй сезон шоу уже закончили снимать, и он не станет последним. Хотя третий сезон официально не анонсирован, появилось подтверждение того, что он будет. Гильдия сценаристов Америки уже включила его в список будущих релизов. На сайте написано, что третий сезон выйдет в 2025–2026 годах, а его шоураннерами и исполнительными продюсерами указаны Стивен Маеда и Джо Трач.

Стивен Маеда работал над сериалом с самого начала. Джо Трач присоединился к работе над вторым сезоном. Ранее он работал над шоу для Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы», которое получит второй сезон в нынешнем году.

«Ван-Пис» дебютировал на Netflix 31 августа 2023-го и был продлён на второй сезон всего через две недели после премьеры.

Оригинальная манга публикуется в журнале Weekly Shonen Jump c июля 1997-го и на данный момент собрана в 110 томов. По состоянию на август 2022-го общий тираж сборников превысил 516,6 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» также включает продолжительный аниме-сериал, 15 аниме-фильмов, спешалы, OVA, видеоигры и нe только.

В будущем на Netflix также выйдет ремейк аниме «Ван-Пис» от студии Wit Studio, работавшей над первыми тремя сезонами экранизации манги «Атака титанов».