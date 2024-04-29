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Второй сезон сериала «Ван-Пис» от Netflix ожидает зрителей в 2025 году

Источник: Netflix

Давно не секрет, что сериал по манге «Ван-Пис» Эйитиро Оды получит продолжение. Вышедший 31 августа 2023 года первый сезон проекта Netflix стал хитом. Его продлили на второй сезон всего через две недели после премьеры. Эта игровая адаптация манги была прекрасно принята критиками и зрителями, о чём свидетельствуют её высокие оценки на тематических сайтах.

А вот узнать, каким получится продолжение, критики и зрители могут уже в следующем году. Если верить источникам Deadline, съёмки второго сезона стартуют в этом июне, а выйдет он когда-то в 2025-м.

Шоураннерами первого сезона выступили Стивен Маеда и Мэтт Оуэнс. Они также были в числе его сценаристов и исполнительных продюсеров. Маеда остался исполнительным продюсером продолжения. А вместо него вторым шоураннером (а также ещё одним сценаристом и исполнительным продюсером) стал Джо Трач. Он работал над сериалом «Перси Джексон и Олимпийцы», который вышел в прошлом году на Disney+ и был продлён на второй сезон.

Кстати, в будущем на Netflix выйдет ремейк аниме «Ван-Пис». А композиция We Are! попала в топ-20 любимых аниме-песен у иностранных поклонников.

Теги
Ван-Пис
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