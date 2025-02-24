Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выйдет в 2026 году

Скоро приключения главного героя сериала «Сорвиголова» продолжатся в новом шоу от Marvel Studios «Сорвиголова: Рождённый заново». Проект стартует на платформе Disney+ 4 марта с двух эпизодов.

В сериале уже заявлены два сезона по девять серий в каждом. Производство второго начнётся через пару недель в Нью-Йорке, а его выход намечен на 2026 год. Об этом заявил глава телевизионного подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум в интервью ScreenRant. Когда у него поинтересовались, может ли «Рождённый заново» выходить каждый год, он ответил, что таков план. Виндербаум сказал, что второй сезон выйдет в следующем году. Он надеется, за ним последует третий сезон, и так до бесконечности после этого.

«Рождённый заново» станет вторым сериалом студии, снятым для взрослой аудитории. Первым было «Эхо». Недавно к грядущему шоу выходили новые ролики.

Также в этом году на Disney+ выпустят супергеройский сериал «Железное сердце». А не так давно Marvel приостановила работу над тремя официально неодобренными проектами — шоу «Нова», «Академия Стрэнджа» и «Корпорация „Ужас“».

На прошлой недели закончился первый сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». У него будет продолжение, в котором появится Женщина-паук Гвен Стейси.