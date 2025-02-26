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Самая важная роль конца жизни: Джон Литгоу получил роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Источник: MAX

Похоже, у нас есть первый подтвержденный кастинг в сериал по мотивам цикла романов-бестселлеров «Гарри Поттер». Курьёзный момент — сериал, от которого многие поклонники ждут какого-то совершенно запредельного уровня инклюзивности, начал с назначения пожилого белого мужчины на ведущую роль.

Да, у нас есть Дамблдор. И это действительно Джон Литгоу.

Известный актёр в свежем интервью не стал отрицать своего участия в шоу в роли могущественного колдуна и директора школы чародейства и волшебства Хогвартс:

Для меня это стало очень приятной неожиданностью. Решение, прямо скажем, было непростым; боюсь, роль станет определяющей в последней главе моей жизни. Поэтому решение давалось нелегко. Мне будет около 87, когда мы будем отмечать завершение съёмок. Но я сказал «да».

У франчайза есть печальный пример, когда Ричард Харрис — исполнитель роли Дамблдора в двух первых полнометражных картинах — скончался, не доиграв персонажа до конца. Уже покойный Майкл Гэмбон взял партию на себя в оставшихся фильмах.

Предполагается, что один сезон сериала станет адаптацией одного романа. Дж.К. Роулинг написала семь книг, стало быть, семь сезонов. Точной даты премьеры пока нет.

Сейчас Литгоу 79 лет.

Теги
КастингГарри ПоттерГарри ПоттерДжон Литгоу
Комментарии (3)

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