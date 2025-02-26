Самая важная роль конца жизни: Джон Литгоу получил роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Похоже, у нас есть первый подтвержденный кастинг в сериал по мотивам цикла романов-бестселлеров «Гарри Поттер». Курьёзный момент — сериал, от которого многие поклонники ждут какого-то совершенно запредельного уровня инклюзивности, начал с назначения пожилого белого мужчины на ведущую роль.

Да, у нас есть Дамблдор. И это действительно Джон Литгоу.

Известный актёр в свежем интервью не стал отрицать своего участия в шоу в роли могущественного колдуна и директора школы чародейства и волшебства Хогвартс:

Для меня это стало очень приятной неожиданностью. Решение, прямо скажем, было непростым; боюсь, роль станет определяющей в последней главе моей жизни. Поэтому решение давалось нелегко. Мне будет около 87, когда мы будем отмечать завершение съёмок. Но я сказал «да».

У франчайза есть печальный пример, когда Ричард Харрис — исполнитель роли Дамблдора в двух первых полнометражных картинах — скончался, не доиграв персонажа до конца. Уже покойный Майкл Гэмбон взял партию на себя в оставшихся фильмах.

Предполагается, что один сезон сериала станет адаптацией одного романа. Дж.К. Роулинг написала семь книг, стало быть, семь сезонов. Точной даты премьеры пока нет.

Сейчас Литгоу 79 лет.