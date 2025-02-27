Данте против монстров: отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry

Всё ближе премьера анимационного сериала Devil May Cry, основанного на одноимённом видеоигровом франчайзе Capcom. Адаптация истории про охотника на демонов Данте выйдет на Netflix 3 апреля.

Ранее видеосервис публиковал опенинг шоу, в котором звучит отрывок из песни Rollin рок-группы Limp Bizkit. А совсем недавно IGN был представлен отрывок сериала, в котором Данте спасает женщину от монстров.

Сериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией игр Castlevania для Netflix. За анимацию отвечает Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно сериал pacплaниpoвaн нa нecкoлькo ceзoнoв, но всё будет зависеть от интереса аудитории.



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В марте Netflix выпустит анимационное фэнтези «Король Волк» по книжной серии «Верлорды». Недавно видеосервис показал трейлер мультсериала.

А недавно дату премьеры получило новое аниме по мобильной игре #COMPASS.