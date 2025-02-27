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Данте против монстров: отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry

Источник: Netflix

Всё ближе премьера анимационного сериала Devil May Cry, основанного на одноимённом видеоигровом франчайзе Capcom. Адаптация истории про охотника на демонов Данте выйдет на Netflix 3 апреля.

Ранее видеосервис публиковал опенинг шоу, в котором звучит отрывок из песни Rollin рок-группы Limp Bizkit. А совсем недавно IGN был представлен отрывок сериала, в котором Данте спасает женщину от монстров.

Сериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией игр Castlevania для Netflix. За анимацию отвечает Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно сериал pacплaниpoвaн нa нecкoлькo ceзoнoв, но всё будет зависеть от интереса аудитории.

В марте Netflix выпустит анимационное фэнтези «Король Волк» по книжной серии «Верлорды». Недавно видеосервис показал трейлер мультсериала.

А недавно дату премьеры получило новое аниме по мобильной игре #COMPASS.

Теги
ВидеоДьявол может плакатьNetflix
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