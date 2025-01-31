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Борьба с демонами под Limp Bizkit в опенинге мультсериала Devil May Cry от Netflix

Источник: Netflix

Весной список экранизаций видеоигр пополнит анимационный сериал Devil May Cry, основанный на одноимённом франчайзе Capcom. Если точнее, шоу про охотника на демонов Данте появится на Netflix 3 апреля. Но стриминговый сервис не только раскрыл дату релиза адаптации, но и представил её опенинг. Видеоряд сопровождает фрагмент песни Rollin рок-группы Limp Bizkit.

Сериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией Castlevania для Netflix. За анимацию для проекта отвечает Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно шоу pacплaниpoвaно нa нecкoлькo ceзoнoв, но оно будет зависеть от интереса аудитории.

В 2026 году состоится премьера анимационного проекта Astartes II по вселенной Warhammer 40,000. У него уже есть брутальный тизер-трейлер. А Marvel Studios после недавней премьеры своего первого шоу про Человека-паука представила к нему новый короткий ролик.

Кроме того, Netflix ранее подтвердил случайно раскрытую дату выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара».

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