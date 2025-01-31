Борьба с демонами под Limp Bizkit в опенинге мультсериала Devil May Cry от Netflix

Весной список экранизаций видеоигр пополнит анимационный сериал Devil May Cry, основанный на одноимённом франчайзе Capcom. Если точнее, шоу про охотника на демонов Данте появится на Netflix 3 апреля. Но стриминговый сервис не только раскрыл дату релиза адаптации, но и представил её опенинг. Видеоряд сопровождает фрагмент песни Rollin рок-группы Limp Bizkit.

Сериалом Devil May Cry руководит Ади Шанкар, работавший над экранизацией Castlevania для Netflix. За анимацию для проекта отвечает Studio Mir («Мои приключения с Суперменом», «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар Волка»).

Сценарно шоу pacплaниpoвaно нa нecкoлькo ceзoнoв, но оно будет зависеть от интереса аудитории.

В 2026 году состоится премьера анимационного проекта Astartes II по вселенной Warhammer 40,000. У него уже есть брутальный тизер-трейлер. А Marvel Studios после недавней премьеры своего первого шоу про Человека-паука представила к нему новый короткий ролик.

Кроме того, Netflix ранее подтвердил случайно раскрытую дату выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара».