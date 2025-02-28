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Кристен Риттер досталась злодейская роль в сериале «Декстер: Воскрешение»

Источник: Netflix

Случилось новое звёздное пополнение актёрского состава шоу «Декстер: Воскрешение». В качестве приглашённой гостьи в сериале появится актриса Кристен Риттер («Джессика Джонс»). Героиня, которую сыграет Риттер, сомелье Миа Лапьер. Она известна и скрывает тёмную тайну. Лапьер является серийной убийцей по прозвищу Леди возмездие, что делает её потенциальной целью для главного героя сериала Декстера Моргана. Потому появление актрисы в шоу может быть непродолжительным. Об этом рассказал портал CBR.

Съёмки проекта стартовали в январе, а его премьера намечена на лето. «Декстер: Воскрешение» будет продолжением шоу «Декстер» и «Декстер: Новая кровь».

Роль главного героя снова исполняет Майкл Си Холл. И он будет не единственным актёром из предыдущих сериалов франчайза, который повторит свою роль в грядущем проекте. В нём также вернутся Джеймс Ремар, Дэвид Зайас и Джек Олкотт. Ремар играл Гарри Моргана, приёмного отца главного героя, в первом сериале, Зайас — Анхеля Батисту, друга и коллегу Декстера, а Олкотт — Гаррисона Моргана, сына Декстера, в «Новой кровь».

Ранее роли в шоу получили Питер Динклэйдж и Ума Турман. Первый играет в сериале миллиардера по имени Леон Пратер. Весь мир считает его щедрым филантропом, но на самом деле у миллиардера есть некие страшные секреты. Возможно, этот персонаж будет главным злодеем сезона. А Турман играет главу службы безопасности Пратера по имени Чарли.

Предстоящее шоу станет четвёртым о персонаже книг Джеффри Линдсея. До его выхода — 14 февраля — завершился показ приквела «Декстер: Первородный грех».

Приёмного отца Декстера в приквеле сыграл Кристиан Слейтер, а сестру Дебру — Молли Браун. Майкл Си Холл тоже участвовал в проекте: он озвучил внутренний голос главного героя. Роль Декстера исполнил Патрик Гибсон.

Теги
Декстер: Воскрешение
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Источник фотографий: Depositphotos

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