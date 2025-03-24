Диего Луна против Звезды Смерти в новом трейлере сериала «Андор»

Стриминговый серсис Disney+ напоминает свежим трейлером, что через месяц стартует второй сезон сериала «Андор», который станет финальным. Фанаты и так прекрасно знают, чем закончится путь титульного героя на стезе сопротивления Империи — шоураннер Тони Гилрой раскрыл его печальную участь в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Но смотреть, как он докатился до жизни такой, всё равно интересно — «Андор» справедливо считается чуть ли не лучшим проектом по вселенной «Звёздных войн» с тех пор, как права на франчайз отошли «Мышиному дому».

Сериал посвящён Сопротивлению, бросившему вызов власти галактический Империи под предводительством Императора Палпатина (он же Дарт Сидиус, владыка ситх). Главную роль сыграл Диего Луна. Вместе с ним к своим ролям вернутся Женевьев О’Райли (Мон Мотма), Стеллан Скарсгард (Лютен Раэль), Форест Уитакер (Со Геррера) и другие. Также во втором сезоне появится адмирал Орсон Кренник, один из создателей Звезды Смерти, в исполнении Бена Мендельсона — ранее этот персонаж появлялся в вышеупомянутом «Изгое-один».

Премьера второго сезона «Андора» намечена на 22 апреля.