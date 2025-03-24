 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneRHUXBHquA

   
Ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем должен выйти в 2025 году Встречайте! «Супермен» летит к вам на первом постере фильма Джеймса Ганна «13 клиническая»: Павел Прилучный против демонов в трейлере второго сезона Шерлок против Шерлока: Бенедикт Камбербэтч встретится с Робертом Дауни только в «Мстителях 6» Сёстры-воровки возвращаются: тизер-трейлер нового аниме по манге «Кошачий глаз»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
213

Диего Луна против Звезды Смерти в новом трейлере сериала «Андор»

Источник: Disney+

Стриминговый серсис Disney+ напоминает свежим трейлером, что через месяц стартует второй сезон сериала «Андор», который станет финальным. Фанаты и так прекрасно знают, чем закончится путь титульного героя на стезе сопротивления Империи — шоураннер Тони Гилрой раскрыл его печальную участь в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Но смотреть, как он докатился до жизни такой, всё равно интересно — «Андор» справедливо считается чуть ли не лучшим проектом по вселенной «Звёздных войн» с тех пор, как права на франчайз отошли «Мышиному дому».

Сериал посвящён Сопротивлению, бросившему вызов власти галактический Империи под предводительством Императора Палпатина (он же Дарт Сидиус, владыка ситх). Главную роль сыграл Диего Луна. Вместе с ним к своим ролям вернутся Женевьев О’Райли (Мон Мотма), Стеллан Скарсгард (Лютен Раэль), Форест Уитакер (Со Геррера) и другие. Также во втором сезоне появится адмирал Орсон Кренник, один из создателей Звезды Смерти, в исполнении Бена Мендельсона — ранее этот персонаж появлялся в вышеупомянутом «Изгое-один».

Премьера второго сезона «Андора» намечена на 22 апреля.

Теги
Изгой-один. Звёздные войны: ИсторииАндорТрейлер
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

22Джордж Лукас планировал взорвать «Звёздные войны» изнутри до продажи Disney 4Эпическое начало восстания во втором сезоне сериала «Андор» 18«Андор» удивляет трейлером второго сезона

Тоже интересно

0КГ играет: Slay the Spire 24Американская мечта! Президент Виола Дэвис с пушками на постере боевика «G20» 8Аффлек со сложным лицом и Бернтал с чупачупсом на плакате экшена «Расплата 2» 0Зелёный Шершень и Мисс Ярость сражаются с преступностью в кроссовере 7«Жирный смурф» — Джош Гад рассказал, почему его не взяли в «Аватар» Джеймса Кэмерона

Далее на КГ

0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
КГ играет: The Suffering: Ties That Bind, часть 1
 2
Режиссёр «Убойных каникул» натравил на город клоуна-убийцу в трейлере ужастика
 0
Охота продолжается: «ультимативный» Росомаха столкнётся с Китти Прайд и Гамбитом из «Людей Икс»
 0
Осенью с третьим сезоном вернётся «Фермер-аристократ» — aнимe пo мaнгe coздaтeльницы «Стального алхимика» и «Серебряной ложки»
 0
Шельма пытается соблазнить тарзаноподобного Ка-Зара в третьем выпуске своей мини-серии
 7
Неудачная в прокате, но понравившаяся критикам экшен-комедия «Новокаин» скоро выходит в цифре
 0
Червёртый сезон аниме «Добро пожаловать в класс для особо одарённых» получил тизер
 4
«Поднятие уровня в одиночку» ещё продолжается: новый трейлер завершающегося второго сезона аниме
 1
Первые выпуски комиксов Blood Type и Biker Mice From Mars получили новые обложки
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Релиз следующей серии аниме «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире» отложили на неделю
 
Кино От вампиров к оборотням: режиссёр «Носферату» снимет исторический хоррор «Вервольф» к 2026 году
 
Кино Бен Аффлек нашёл себе новую жену для грязных политических делишек
 
Игры Ярость Нобунаги в сюжетном трейлере Assassin's Creed Shadows
 
Apple+ убыточен: сервис с сериалами «Разделение», «Тед Лассо» и «Укрытие» теряет более $ 1 млрд в год
 
Новые сериалы недели: Новый «Человек-паук»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 664: «Наша Russia. 8 марта», длинный «Аватар 3», «Никому не известный», «Красный шёлк»
 
0Ноль кадров в секунду – 569: Уйти от самих себя
 
 
7ЕВА – 624: Доспех-сталкер
 
0Телеовощи – 590: Офонарели вообще
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru