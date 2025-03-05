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Эпическое начало восстания во втором сезоне сериала «Андор»

Стриминг Disney+ 22 апреля начинает показ второго сезона сериала «Андор». Фанаты вселенной «Звёздные войны» пережили многое за последнее время. Не все готовы вернуться обратно в объятия далёкой далёкой галактики. Но для «Андора», можно предположить, многие сделают исключение.

Понятное дело, перед премьерой создатели обязаны выпускать ролики, в которых рассказывают, как у них всё замечательно получилось. И как публика обязательно останется в восторге.

Но этим ребятам прямо хочется верить. Тем более, что первый сезон удался на славу. Особенно западает в душу заявление исполнителя титульной роли Диего Луны, мол, никто никуда не торопился и все делали «домашнюю работу». Возможно, это ключ к успеху:

И новый постер с главными персонажами.

Постеры сериала «Андор»
Теги
ГалереяАндор
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