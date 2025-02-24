«Андор» удивляет трейлером второго сезона

Ты хочешь бороться или победить? Потому что разница есть и она достаточно ощутима, чтобы задуматься над правильным выбором. В сети появился дебютный трейлер второго сезона «Андора», от которого так и веет духом авантюризма. Разительный контраст с настроением промо-материалов первого сезона.

Шпионская экшен-драма с Диего Луной, разыгрывающаяся на просторах далёкой-далёкой галактики, возвращается на стриминговый сервис Disney+ 22 апреля. За приквел полнометражного «Изгоя-один» отвечает Тони Гилрой. Второй сезон будет для сериала заключительным.

В касте также значатся Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгаард, Адриа Архона, Кайл Соллер, Женевьев О'Райлли и Бен Мендельсон.

И тизерный постер в довесок: