Телеовощи. Выпуск 588: Куда палец не пролезет

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:54 —
|Обсуждение новостей
|01:02:16 —
|«Джек Ричер» — 3x01
|01:16:55 —
|«Нулевой день» (Zero Day) — 1x01
|01:27:02 —
|«Непобедимый» — 3x04—05
|01:36:58 —
|«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 1x09—10
|01:49:35 —
|«Мистический квест» — 4x04
|01:59:14 —
|«Ватсон» — 1x02
|02:03:12 —
|«Гусар» — 2x15
|02:13:01 —
|«Зена — королева воинов» — 1x01
|02:32:04 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x01
|02:38:06 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x04
|02:46:37 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x13
|03:04:22 —
|«Напряги извилины» — 1x13
|03:08:59 —
|«Ангел» — 1x20
|03:14:07 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:21:23 —
|«Трансметрополитен»
|03:30:21 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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