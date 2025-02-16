Телеовощи. Выпуск 587: Снимаем в кустах

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:06 —
|Обсуждение новостей
|45:51 —
|«Ведьмак: Сирены глубин»
|01:05:16 —
|«Непобедимый» — 3x02—04
|01:21:29 —
|«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 1x05
|01:42:00 —
|«Мистический квест» — 4x04
|01:52:12 —
|«Декстер: Первородный грех» — 1x06—09
|02:04:33 —
|«Рай» — 1x05
|02:08:49 —
|«Сто лет одиночества» — 1x02
|02:17:08 —
|«Частые побочные явления» (Common Side Effects) — 1x01—02
|02:21:48 —
|«Приключения Электроника» — 1x03
|02:41:23 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x03
|02:49:26 —
|«Ангел» — 1x19
|02:55:27 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:01:08 —
|«Трансметрополитен»
|03:07:13 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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