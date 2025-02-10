Телеовощи. Выпуск 586: Тыкать и порвать

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Содержание
Оценки эпизодов
|13:51 —
|Опенинг Devil May Cry од Limp Bizkit
|23:13 —
|«Очень странные дела» задержатся на Netflix
|28:06 —
|«Песочного человека» закрыли
|38:54 —
|Трейлер финальных эпизодов «Кобры Кай»
|41:44 —
|Сара Мишель Геллар вернётся в перезапуск «Баффи»
|55:46 —
|Первый взгляд на второй сезон «Ван-Писа»
|01:00:22 —
|Марк Стронг сыграет в адаптации «Нейроманта»
|01:03:58 —
|«Непобедимый» — 3x01—03
|01:27:34 —
|«Харли Квинн» — 5x01
|01:33:05 —
|«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 1x03—04
|01:45:19 —
|«Мистический квест» — 4x03
|01:55:55 —
|«Рай» — 1x04
|02:00:46 —
|«Гусар» — 2x14
|02:06:36 —
|«Приключения Электроника» — 1x02
|02:22:08 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x02
|02:30:20 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x12
|02:50:22 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 16x08
|03:02:42 —
|«Напряги извилины» — 1x12
|03:08:04 —
|«Ангел» — 1x18
|03:14:22 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:21:59 —
|«Трансметрополитен»
|03:30:55 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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