Джордж Лукас планировал взорвать «Звёздные войны» изнутри до продажи Disney

В мифологии «Звёздных войн» особое место занимает так и не снятый сериал Star Wars: Underworld, сюжет которого разворачивался между «Местью ситхов» и «Новой надеждой».

Когда студия Disney купила права на франчайз, проект заглох, но при Джордже Лукасе было сделано достаточно много — написано более 60 сценариев.

Продюсер Рик Маккаллум в интервью Young Indy Chroniclers рассказал, что каждая серия стоила бы около 40 млн долларов:

Это были очень мрачные сценарии. Насилие, секс — полный набор. Сюжеты были прекрасными — сложными и напряжёнными. Наиболее проблемный момент — каждая серия стоила не меньше фильма. Сорок миллионов долларов на серию — это был наш минимум.

По мнению продюсера, Star Wars: Underworld взорвал бы вселенную «Звёздных войн», и Disney никогда не предложила бы Джорджу Лукасу продать серию.

Нельзя сказать, что Disney не пробует сделать с приобретённой интеллектуальной собственностью что-нибудь стоящее и взрослое. Есть «Андор», второй сезон которого выходит 22 апреля. И даже в «Аколите» встречается мужская обнажёнка. Да и денег не жалеют, но что-то постоянно не клеится.