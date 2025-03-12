Продлили! Мучения Билли Боба Торнтона продлятся во втором сезоне «Лэндмена»

Первый сезон «Лэндмена» был слишком хорош(https://variety.com/2025/tv/news/landman-renewed-season-2-paramount-1236335245/), чтобы его не продлили на второй, но мало ли что. Неисповедимы пути сервиса Paramount+. Но в этот раз получилось вполне исповедимо — сериал продлили.

Шоу создал небезызвестный Тейлор Шеридан — плодовитый творец по части сериалов. Такое ощущение, что львиную часть шоу на указанной платформе («Йеллоустоун», [«Король Талсы»*, [«Спецназ: Львица»*) создал этот товарищ.

По внутренней статистике Paramount+, у «Лэндмена» — лучший мировой старт и финал за всю историю существования сервиса.

Первый сезон закончили крутить в январе этого года.

Билли Боб Торнтон сыграл Томми Норриса — специального человека в нефтяной компании, который решает все текущие проблемы — от мексиканских наркокартелей до несчастных случаев на производстве. И это ещё не принимая во внимание драму на личном фронте.