Настоящий Терминатор станет другом Криса Пратта во втором сезоне сериала «Список смертников»

Платформа Prime Video, где обитает токсично маскулинный сериал «Список смертников», приступает к набору актёров на второй сезон этого аттракциона насилия и милитаризма. Первым присоединился Гэбриел Луна.

Крис Пратт исполняет главную роль и продюсирует.

Первый сезон — адаптация одноимённого романа Джека Карра о похождениях лейтенанта-командера Джеймса Риса; второй сезон переносит на малые экраны события книги True Believer.

Луна сыграет бывшего «морского котика» и действующего силового агента ЦРУ Фредди Стрэйна — человека, удачно совмещающего две ипостаси: элитного снайпера и счастливого семейного человека. Он верит, что Рис пережил злоключения «Списка смертников».

Во втором сезоне «Самый разыскиваемый человек на планете» перестанет прятаться и вернётся на передовую. Рис наглядно продемонстрирует Фредди, что незаконные действия часто оказываются весьма эффективными в сложные времена, а Фредди, преданный идеалам семьи и патриотизма, поможет протагонисту найти путь к искуплению.

Луна известен ролями Призрачного гонщика в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“» и Терминатора из «Терминатора: Тёмные судьбы».