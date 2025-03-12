 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Полное издание» Наруто и его товарищи знакомятся с кланом Черепашек-ниндзя во втором выпуске совместного кроссовера Боевая Скарлетт Йоханссон охотится на динозавров — свежий кадр из «Мира Юрского периода: Воскрешения» «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом провалился в прокате и поставил рекорд на стриминге Криминальные комики: Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и тот парень из «Теда Лассо» (фото)
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
1 357

Настоящий Терминатор станет другом Криса Пратта во втором сезоне сериала «Список смертников»

Источник: Amazon

Платформа Prime Video, где обитает токсично маскулинный сериал «Список смертников», приступает к набору актёров на второй сезон этого аттракциона насилия и милитаризма. Первым присоединился Гэбриел Луна.

Крис Пратт исполняет главную роль и продюсирует.

Первый сезон — адаптация одноимённого романа Джека Карра о похождениях лейтенанта-командера Джеймса Риса; второй сезон переносит на малые экраны события книги True Believer.

Луна сыграет бывшего «морского котика» и действующего силового агента ЦРУ Фредди Стрэйна — человека, удачно совмещающего две ипостаси: элитного снайпера и счастливого семейного человека. Он верит, что Рис пережил злоключения «Списка смертников».

Во втором сезоне «Самый разыскиваемый человек на планете» перестанет прятаться и вернётся на передовую. Рис наглядно продемонстрирует Фредди, что незаконные действия часто оказываются весьма эффективными в сложные времена, а Фредди, преданный идеалам семьи и патриотизма, поможет протагонисту найти путь к искуплению.

Луна известен ролями Призрачного гонщика в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“» и Терминатора из «Терминатора: Тёмные судьбы».

Теги
КастингСписок смертниковКрис ПраттГэбриел ЛунаPrime Video
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

3Данте против целой армии под Papa Roach: трейлер сериала Devil May Cry

Тоже интересно

11Анонс экранизации игры Clair Obscur: Expedition 33 до её выхода 0Аниме «Звёздное дитя» получит продолжение в 2026 году 30Провальная эротическая драма с Николь Кидман скоро окажется на цифре 9Конан-варвар делает больно в полноценном геймплее Mortal Kombat 1 8Очень быстрый ёж: «Соник в кино 4» выйдет весной 2027 года

Далее на КГ

1
Ну и урод же он: обложка второго выпуска «Хищника против Человека-паука»
 0
Производитель фигурок McFarlane Toys показал новую фигурку неубиваемого берсерка Киану Ривза
 13
Милашка Лоис Лейн и главная злодейка во всей красе за кадром «Супермена» Джеймса Ганна
 3
Данте против целой армии под Papa Roach: трейлер сериала Devil May Cry
 18
Криминальные комики: Орландо Блум, Брайс Даллас Ховард и тот парень из «Теда Лассо» (фото)
 0
Ещё немного вампиризма в Dead by Daylight — следующим убийцей станет персонаж «‎Токийского гуля»
 5
Бешеный пёс Стивена Кинга покусает стриминг Netflix
 14
Стойкая Йоханссон: Скарлетт отказывается заводить соцсети под нажимом студии и ради динозавров
 0
Сценарист комикса «Абсолютный Супермен» рассказал о судьбе Криптона и о том, что будет в серии дальше
 6
Экшен «Опустошение» передаст всю звериную мощь Тома Харди (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Человек-волк» — спецэффекты в лучших традициях «Нечто» и «Мухи»
 
Кино «Рыжая Соня» дебютирует на больших экранах в нынешнем году
 
Новые сериалы недели: «Игра в кальмара» возвращается
 
Кино «Капитан Америка: Новый мир» будет очень премиальным и IMAX-зрелищным
 
Кино Экранизация «Властелинов вселенной» избавится от придурковатости оригинального мультсериала
 
Кино Невесёлый Джон Красински смотрит на Дубай на первом кадре фильма «Джек Райан»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 590: Офонарели вообще
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 663: «Оскар 2025», «Капитан Америка 4», Кэтлин Кеннеди Шрёдингера, «Обезьяна», «Любовь — боль»
 
3ЕВА – 623: Полный мешок Егора
 
2Телеовощи – 589: Комедийные роды
 
0Ноль кадров в секунду – 568: Потеряться в правах
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 662: «Компаньон», судьба бондианы, падение «Капитана Америки 4», «Муфаса: Король Лев», «Бруталист»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 124
 
 
5ЕВА – 622: Конфетка Пиппина
 
2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru