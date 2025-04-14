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СЕРИАЛЫ
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Создатель «Андора» рассказал, что в разработке находится хоррор по «Звёздным войнам»

Источник: Lucasfilm, Disney+

В разработке находится хоррор-проект по вселенной «Звёздных войн». Об этом сообщил в разговоре с Business Insider Тони Гилрой на недавней премьере второго сезона своего сериала «Андор».

Гилрой вкратце затронул тему будущего франчайза в разговоре с SFX Magazine в марте. Он пошутил, что хотел бы увидеть трёхкамерный ситком по «Звёздным войнам» или фильм ужасов. На прошлой неделе Гилрой пообщался с Business Insider на красной дорожке второго сезона «Андора». На вопрос о том, что бы он сделал с хоррор-проектом по «Звёздным войнам», Гилрой ответил: «Они это делают. Я думаю, они это делают. Думаю, это в разработке, да». Он не сказал, будет этот разрабатываемый проект фильмом или сериалом.

Продолжение «Андора» стартует на стриминговом сервисе Disney+ 22 апреля. Во втором сезоне, как и в первом, 12 серий. Но только новые эпизоды выйдут быстрее: их выпустят в четырёх частях (по три в неделю). Следующие за премьерными эпизодами выйдут 29 апреля, затем 6 и 13 мая. Второй сезон шоу станет последним.

«Андор» является приквелом фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», рассказывающем про Кассиана Андора. Роль героя после «Изгоя-один» повторил Диего Луна.

Теги
АндорDisney+Звёздные войны
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