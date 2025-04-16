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Звезда «Людей Икс» и «Соника» Джеймс Марсден сыграет в продолжении сериала «Друзья и соседи»

Источник: HBO

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» и фильмов «Люди Икс» и «Соник» Джеймс Марсден сыграет во втором сезоне шоу «Друзья и соседи». Актёр получил постоянную роль в продолжении, производство которого уже стартовало. Предполагается, что он исполнит роль парня из богатой семьи. Также предполагается, что герой Марсдена будет состоять а отношениях с Самантой, которую играет Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис», «Хищник»). Новостью об этом поделился Deadline.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Apple TV+. Премьера первых двух из девяти эпизодов первого сезона состоялась 11 апреля. Видеосервис заранее продлил шоу на второй сезон. Создателем проекта выступает Джонатан Троппер, работавший над сериалами «Банши» и «Воин».

Главную роль в шоу исполняет Джон Хэмм («Безумцы»). Он играет менеджера инвестиционного фонда по имени Эндрю Купер. После позорного увольнения всё ещё переживающий свой недавний развод, он начинает обворовывать дома соседей в чрезвычайно богатом местечке. Совершая кражи, Купер обнаруживает, что секреты, скрытые за фасадами живущих рядом богачей, могут быть опаснее, чем он мог себе представить.

Теги
Друзья и соседиApple TV+
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