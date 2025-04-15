Джейсон Момоа в набедренной повязке в первом ролике сериала «Вождь войны» от Apple TV+

Прошло всего полгода с тех пор, как «Медленные лошади» получили продление на пятый сезон, а он уже вот-вот выйдет — сериал с Гари Олдманом получил летнюю дату релизу, к огромной радости многочисленных фанатов. Другая горячая, во многих смыслах, новинка, — сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа, показавший сразу несколько новых отрывков в сборном трейлере летних премьер от Apple TV+.

Среди других ожидаемых проектов — драма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини, «Источник вечной молодости» Гая Ричи, четвёртый сезон «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, «Киллербот» Александр Скарсгард, второй сезон комедии «Платонические отношения» с Сетом Рогеном и Роуз Бирн и комедия «Стик» о незадачливом бывшем гольфисте в исполнении Оуэна Уилсона.

И это не считая двух новинок, идущих прямо сейчас — «Киностудию» от Сета Рогена и комедию «Друзья и соседи» с Джоном Хэммом.