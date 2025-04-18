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А что помнишь ты? Netflix выпустил две версии одного эпизода «Чёрного зеркала»

Источник: Netflix

Седьмой сезон фантастического сериала-антологии «Чёрное зеркало» стартовал неделю назад, 10 апреля. Фанаты уже успели насладиться шестью новыми эпизодами, один из которых впервые за время существования проекта стал прямым сиквелом ранее выпущенной серии. Но на этом, как оказалось, эксперименты создателей не закончились — бдительные фанаты заметили, что Netflix выпустил две версии одного эпизода, отличающиеся друг от друга деталями. Такой финт обусловлен не только желанием поэкспериментировать с восприятием зрителей, но также подыгрывает сюжету серии.

Внимание! Ниже содержался спойлеры к одному из эпизодов седьмого сезона «Чёрного зеркала»!

В эпизоде под названием «Bête Noire» главная героиня Мария начинает испытывать сомнения в собственной памяти и адекватности, после встречи со старой школьной знакомой Верити. Раз за разом Мария ошибается, несмотря на твёрдую уверенность, что говорит истинную правду — реальность, к сожалению, не разделяет её точку зрения. В одной из сцен она спорит с коллегами, как называлась популярная сеть закусочных — «Барнис» или «Бёрнис». Героиня уверена в одном варианте, но опять попадает впросак.

Так вот: чтобы поддержать интерес, Netflix выпустил две версии эпизода — в одном Мария считает, что «Барнис» правильно, а «Бёрнис» нет, в другом строго наоборот. Зрителям рандомно выпадает та или иная версия, что в результате приводит к забавным спорам во время обсуждения и наглядно демонстрирует власть технологий над восприятием реальности. Авторы, конечно, молодцы, что так заморочились, но есть мнение, что лучше бы они потрудились более качественную концовку прописать.

Теги
Чёрное зеркало
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Источник фотографий: Depositphotos

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