Первый выпуск комикса по знаменитому мультсериалу «Время приключений» получил делюкс-издание

Если ваш мультсериал успешен и любим зрителями, то по нему можно выпускать ещё и комиксы. Это же случилось и с «Временем приключений». Их было немало, но верхам из Warner Bros. Discovery хочется продолжать выдаивать деньги из фанатов: будет ещё один! Причём первый выпуск получил делюксовое издание.

За Adventure Time образца 2025 года — да, ничего лишнего в названии — отвечают Ник Винн (Bloody Mary) и Дерек Баллард. Причём основную историю под названием «Лучшие друганы» будет рисовать-писать Винн, а второстепенную — Баллард, занимавшийся сценарием и картинкой оригинального мультсериала.

Обложку для делюкса нарисовал Джеймс Стокоу (Aliens: Dead Orbit, Godzilla: The Half-Century War, Orc Stain). Вы только поглядите насколько она упоротая. Ну и стиль Джеймса узнаётся, да. Он хотя бы не халтурит, как Фрэнк Миллер. С этой версией будут давать эксклюзивный набор наклеек с персонажами, включая недавно появившуюся Компьютерную Принцессу.

Внутренним наполнением комикса также будут заниматься Кэролайн Кэш (PeePee PooPoo), Азия Симон (Moon Girl and Devil Dinosaur: Wreck and Roll), Хорхе Монлонго (Over the Garden Wall: Hallow Town), Бренда Хики (My Little Pony), Кензи Багг (Tuca and Bertie), Бек Кубрик (Coby, Alone).

Помимо Стокоу, обложки к Adventure Time #1 нарисовали Винн, Дэвид Накаяма (Star Wars: Ahsoka), Транг Ле Нгуен (The Magic Fish), Тилли Уолден (On a Sunbeam, The Walking Dead: Clementine), Кэролайн Кэш (PeePee PooPoo) и Эрика Хендерсон (Squirrel Girl). Имеется ещё два варианта для эскизов — стандартная белая и так называемая финно-голубая.

Комикс выйдет 14 мая. Изданием будет заниматься Oni Press.