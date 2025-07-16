СМИ: съёмки сериала про Зелёных фонарей для HBO завершились

Похоже, что съёмки сериала «Фонари», стартовавшие зимой, закончились. Судя по сообщениям в социальных сетях некоторых актёров и создателей шоу, недавно состоялась вечеринка в честь завершения съёмок проекта. Об этом написал сайт ComicBookMovie.com.

Сериал от DC Studios основан на комиксах про Зелёных фонарей. Он выйдет в 2026 году на HBO и станет частью обновлённой кинематографической вселенной DC. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

По атмосфере история заявлена в духе «Настоящего детектива». В ней двое супергероев из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта сыграл Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером сериала выступает Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг являются сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии «Фонарей» снял режиссёр Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

Ранее стало известно о завершении съёмок второго сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново» от Marvel Studios.