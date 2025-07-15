Новые сериалы недели: «Звёздный путь» возвращается

Сезон 3

Paramount+

На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.

Один из многочисленных сериальных спин-оффов «Звёздного пути» продолжает худо-бедно радовать зрителей. На фоне прочего безобразия «Странные новые миры» выглядят в целом прилично, что, впрочем, не даёт никаких гарантий относительно предстоящего третьего сезона. Проекту уже гарантированы сезоны №№ 4 и 5, так что создателям переживать в любом случае не о чем.

В актёрском составе здесь Энсон Маунт, Ребекка Ромейн, Итан Пек, Кристина Чонг и Мелисса Навия.