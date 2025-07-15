Новые сериалы недели: «Звёздный путь» возвращается

Четверг, 17 июля
В ролях Эрик Бана, Розмари Деуитт, Сэм Нилл, Lily Santiago, Уилсон Бетел, William Smillie
Работник Йосемитского национального парка Кайл Тернер расследует жестокое убийство на территории калифорнийского заповедника.
В связи с практически полным отсутствием премьер новый и, на первый взгляд, проходной сериал Netflix заслужил таки отдельного упоминания. Триллер «Неукротимый» может похвастать, разве что, Эриком Баной, Сэмом Нилом и Уилсоном Бетелом, но и это в нынешних обстоятельствах немало. Сериал снимали в Канаде в настоящем национальном парке, так что живописные виды прилагаются.
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.
Один из многочисленных сериальных спин-оффов «Звёздного пути» продолжает худо-бедно радовать зрителей. На фоне прочего безобразия «Странные новые миры» выглядят в целом прилично, что, впрочем, не даёт никаких гарантий относительно предстоящего третьего сезона. Проекту уже гарантированы сезоны №№ 4 и 5, так что создателям переживать в любом случае не о чем.
В актёрском составе здесь Энсон Маунт, Ребекка Ромейн, Итан Пек, Кристина Чонг и Мелисса Навия.
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