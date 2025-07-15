«Ты сериал, Гарри»: Ник Фрост показал своего Хагрида

Буквально вчера стартовали съёмки сериала «Гарри Поттер» — и начались они с публикации фото исполнителя главной роли Доминика Маклафлина в образе титульного «Мальчика, который выжил». Но информационный поток только-только начинает прорывать — уже сегодня сервис HBO Max обнародовал ещё одну фотографию с немаловажным героем. Нет, на фото изображен отнюдь не «любимец» публики Паапа Эссьеду, а британский актёр Ник Фрост в образе полувеликана Хагрида, друга и наставника Гарри.

Ник Фрост известен, прежде всего, как участник «трилогии Корнетто» режиссёра Эдгара Райта, где он снимался в дуэте с Саймоном Пеггом. Компанию Фросту на площадке составят вышеупомянутый Маклафлин (Гарри Поттер), а также Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). Также в касте числятся Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Миневра Макгонагалл), Люк Талон (профессор Квирелл), Локс Пратт (Драко Малфой), Рори Уилмот (Невилл Долгопупс) и прочие.

Создатели снимают первые два сезона одновременно, чтобы компенсировать быстрый рост юных дарований. Ожидается, что всего в сериале будет семь сезонов — по одному на каждую книгу. Премьера первого сезона запланирована на 2026 год на стриминговом сервисе HBO Max.