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Съёмки сериала по «Гарри Поттеру» начались!

Источник: HBO

Начались съёмки сериала «Гарри Поттер», ждали вы этого или нет. HBO Max поделился первым официальным фото с площадки — юный Доминик Маклафлин при полном параде в образе Мальчика, который выжил.

На фото выделяется новая школьная форма, характерная для героя взъерошенность и тонкий шрам в виде молнии, который наконец похож на шрам.

Рона и Гермиону сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Другие роли: Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (всё ещё Северус Снейп), Ник Фрост (Хагрид), Джонни Флинн и Локс Пратт (Люциус и Драко Малфой), Бел Паули и Дэниэл Ригби (Петуния и Вернон Дурсль), Кэтрин Паркинсон (Молли Уизли).

Сегодня же каст пополнился ещё пачкой актёров: Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, Дадли Дурсля — Амос Китсон, Роланду Трюк — Луиза Брили («Шерлок»), мистера Олливандера — Антон Лессер.

Новая экранизация семькнижья Джоан Роулинг мчится на всех парах, как Хогвартс-Экспресс в школу чародейства и волшебства. Первые два сезона планируют снимать сразу, чтобы успеть за подрастающими артистами.

Теги
КастингГарри ПоттерСъемкиДжоан Роулинг
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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