Телеовощи. Выпуск 608: Жизнь на пике

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:21 —
|Обсуждение новостей
|28:20 —
|«Баллард» (Ballard) — 1x01
|31:59 —
|«Песочный человек» — 2x01—02
|45:46 —
|«Этерна» — 1x01—02
|01:09:13 —
|«Медведь» — 4x06—10 (финал сезона)
|01:25:56 —
|«Дастер» — 1x08 (финал сезона)
|01:40:04 —
|«Дым» — 1x03
|01:49:28 —
|«Киллербот» — 1x09
|01:58:29 —
|«Рик и Морти» — 8x07
|02:07:13 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x04
|02:24:03 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x24
|02:32:23 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x24
|02:39:09 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x17
|02:53:04 —
|«Зена — королева воинов» — 1x16
|03:11:58 —
|«Напряги извилины» — 1x26
|03:18:07 —
|«Ангел» — 2x18
|03:25:58 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:36:55 —
|«Трансметрополитен»
|03:43:09 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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