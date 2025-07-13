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СЕРИАЛЫ
761

Создатели «Чёрного зеркала» ушли от Netflix

Источник: Netflix

Создатели популярного сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер и Аннабель Джонс прекратили своё сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Сериал, начиная с третьего сезона, выходил на Netflix, вследствие чего сценарист и продюсер решили узаконить отношения с платформой эксклюзивным соглашением. Брукер и Джонс основали продюсерскую компанию Broke & Bones, которую выкупил стриминг — цена вопроса составляла $ 100 млн, выплачиваемых в течение пяти лет. Срок сделки подошёл к концу, и основатели с чистой совестью покинули посты директоров, чтобы отправиться на вольные хлеба и поискать счастья в других компаниях.

Седьмой сезон «Чёрного зеркала» вышел на Netflix в апреле этого года. На данный момент сериал официально не продлён. Чарли Брукер был бессменным шоураннером и сценаристом проекта на протяжении всего его существования, однако теперь судьба антологии неясна. Нельзя исключать, что стриминг продолжит сериал уже без участия его создателя — права на него остались у Netflix. Учитывая общие тенденции, такой подход вряд ли пойдет ему на пользу.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый современным технологиям и их влиянию на человеческие жизни. Каждая серия является самостоятельной историей, не связанной с предыдущими эпизодами — кроме 6 эпизода 7 сезона, который является прямым продолжением 1 серии 4 сезона, впервые за всё время существования проекта. Сериал выходит с 2011 года и на данный момент насчитывает семь сезонов, один спецвыпуск и один интерактивный фильм.

Теги
Чёрное зеркалоNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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