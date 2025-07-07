Телеовощи. Выпуск 607: Не хотите ли ассимилироваться?

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Люциус Малфой назвал расистами всех, кто критикует чернокожего Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

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Новые сериалы недели: воскрешение «Декстера» и ещё один триллер по Кингу

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Детали морского дополнения Mount & Blade II: Bannerlord — War Sails

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Неделя кино на КГ — главные новости 30 июня — 6 июля

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«Формула 1» с Брэдом Питтом уже стала самой прибыльной картиной студии Apple

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Новые обложки и первые страницы продолжения «В лесной глуши, где нет ни души»

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Злодей Джеймс Ганн и качок Зак Снайдер поспорили про Супермена в мультсериале «Рик и Морти»

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Раскрыт хронометраж первого аниме трилогии «Крепость бесконечности» по манге «Истребитель демонов»

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Студия Pierrot выпустит новый сезон аниме по манге «Чёрный клевер»

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«Как приручить дракона» заработал больше полумиллиарда долларов и скоро выходит в цифре