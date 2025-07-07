Телеовощи. Выпуск 607: Не хотите ли ассимилироваться?

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:44 —
|Обсуждение новостей
|36:15 —
|«Дым» (Smoke) — 1x01—02
|48:39 —
|«Железное сердце» — 1x04—06 (финал сериала)
|01:31:23 —
|«Медведь» — 4x01—10
|01:48:15 —
|«Игра в кальмара» — 3x01—06 (финал сериала)
|02:09:11 —
|«Дастер» — 1x07
|02:19:07 —
|«Киллербот» — 1x08
|02:25:47 —
|«Рик и Морти» — 8x06
|02:31:30 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x03
|02:42:31 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x20
|02:50:20 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x23
|03:03:41 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x16
|03:16:35 —
|«Зена — королева воинов» — 1x15
|03:24:57 —
|«Напряги извилины» — 1x25
|03:28:35 —
|«Ангел» — 2x17
|03:36:09 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:47:20 —
|«Трансметрополитен»
|03:57:45 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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