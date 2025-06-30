Телеовощи. Выпуск 606: Карл и ересь на бензоколонке

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:55 —
|Обсуждение новостей
|20:36 —
|«Железное сердце» (Ironheart) — 1x01—03
|01:26:17 —
|«Убить Луперкаля» (Kill Lupercal) — 1x01—02
|01:44:24 —
|«Последний отсчёт» (Countdown) — 1x01
|02:03:51 —
|«Медведь» — 4x01
|02:06:32 —
|«Дастер» — 1x06
|02:18:37 —
|«Киллербот» — 1x07
|02:26:06 —
|«Рик и Морти» — 8x05
|02:33:35 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x19
|02:43:50 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x22
|02:53:15 —
|«Зена — королева воинов» — 1x14
|03:01:30 —
|«Ангел» — 2x16
|03:09:03 —
|«Трансметрополитен»
|03:22:55 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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