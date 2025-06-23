Телеовощи. Выпуск 605: Неудивительно коротенький

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:11 —
|Обсуждение новостей
|33:49 —
|«Фубар» — 2x01
|37:58 —
|«Хейвенпорт» (The Waterfront) — 1x01
|54:42 —
|«Дастер» — 1x03—05
|01:07:25 —
|«Киллербот» — 1x06
|01:21:44 —
|«Рик и Морти» — 8x04
|01:30:52 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x18
|01:38:36 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x21
|01:52:09 —
|«Зена — королева воинов» — 1x13
|02:01:46 —
|«Ангел» — 2x15
|02:10:12 —
|«Трансметрополитен»
|02:18:25 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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