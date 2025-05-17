Третий сезон фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» обрёл дату премьеры

В этом году команда «Энтерпрайза» вернётся на экраны в третьем сезоне шоу «Звёздный путь: Странные новые миры». И у продолжения уже есть точная дата премьеры на стриминговом сервисе Paramount+. Первые два эпизода нового сезона дебютируют на видеосервисе 17 июля. Всего в сезоне заявлено 10 серий. Об этом написал сайт Variety.

Научно-фантастический сериал является частью известного франчайза «Звёздный путь». Рассказывает шоу про капитана Кристофера Пайка и экипаж «Энтерпрайза», которые исследуют новые миры по всей галактике за годы до того, как капитан Кирк из оригинального «Звёздного пути» поднялся на борт того же звездолёта. Главную роль в проекте играет Энсон Маунт

Продолжению только предстоит выйти, но уже заранее известно, что в работе находится четвёртый сезон «Странных новых миров».

Также в производстве остаётся новый сериал франчайза, получивший название «Звёздный путь: Академия Звёздного флота». Проект до выхода продлили на второй сезон. Первый может выйти в этом или в следующем году. В дебютном сезоне «Академии Звёздного флота» будет 10 эпизодов.