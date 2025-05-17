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Сервис Prime Video отменил сериал ужасов с Кевином Бейконом про восставшего из мёртвых охотника за головами

Источник: Prime Video

Экшен-хоррор «Охотник за головами» ограничится одним сезоном. Стриминговый сервис Prime Video отменил сериал, о чём стало известно через полтора месяца после премьеры его первого сезона. Новостью об отмене проекта поделился Deadline.

Сериал дебютировал на Prime Video 3 апреля. В этот день на видеосервисе появились все восемь эпизодов первого и, как уже известно, единственного сезона шоу.

Создателем проекта выступил Грейнджер Дэвид. А в числе исполнительных продюсеров были Эрик Олесон (третий сезон «Сорвиголовы») и основатель компании Blumhouse Productions Джейсон Блум. В производстве шоу участвовали Blumhouse Television и Amazon MGM Studios.

Главную роль в сериале сыграл Кевин Бейкон («Дрожь земли», «Город на холме»). Он предстал перед зрителями в образе восставшего из мёртвых охотника за головами, пытающегося спасти свою душу. Герой получил второй шанс на жизнь, согласившись выслеживать демонов, вырвавшихся из пасти ада.

Теги
Охотник за головамиPrime Video
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