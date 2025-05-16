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Первый взгляд на спин-офф «Офиса» и одного вернувшегося героя

Мы даже особо не рассчитывали, что свежеиспечённый спин-офф «Офиса» вернёт хоть кого-то из оригинального актёрского состава, но создатели ситкома «Газета» решили всех удивить. И вернули Оскара! Вот уж действительно удивили.

Самые глазастые даже могут обнаружить героя Оскара Нунеза на первом официальном кадре сериала:

Кадры из сериала «Газета»

Причина столь неслыханной щедрости — Грег Дэниэлс в числе создателей нового сериала. Вместе с ним у руля супруг Элли Кемпер Майкл Коман. Ну а главные роли в спин-оффе достались Доналу Глисону, Сабрине Импаччиаторе, Челси Фрай и Мелвину Греггу.

Согласно официальному синопсису, съёмочная группа, увековечившая филиал Dunder Mifflin в Скрэнтоне, отправляется на поиски новой темы, когда обнаруживает историческую газету Среднего Запада и издателя, пытающегося ее возродить. Там-то операторы и обнаруживают Оскара, который теперь работает бухгалтером в газете и не слишком рад их снова видеть. Импаччиаторе играет главного редактора, а Глисону досталась нового сотрудника-идеалиста.

Точной даты премьеры у сериала пока нет, но это должно случиться в этом году.

Теги
ГалереяГазета
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