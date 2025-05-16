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Сара Мишель Геллар нашла удивительную девочку из «Звёздных войн» для главной роли в продолжении «Баффи — истребительницы вампиров»

Источник: Disney

15-летняя актриса Райан Кира Армстронг, успевшая сняться в «Чёрной вдове», «Воспламеняющей взглядом» и недавнем сериале «Звёздные войны: Опорная команда», получила главную роль в мягком перезапуске культового шоу «Баффи — истребительница вампиров».

Какую-никакую веру в проект пока обеспечивает Сара Мишель Геллар — Баффи из оригинального сериала от того, чьё имя нельзя называть (начинается на «Джосс» и заканчивается на «Уидон»).

Армстронг сыграет новую истребительницу в пока безымянном сериале, на который заказана пилотная серия для платформы Hulu. Согласно раннему описанию её персонажа, она сыграет замкнутую школьницу — что сразу отличает её от Баффи, которая была чирлидершей до того, как начала заколачивать колья в вампиров.

Геллар, помимо прочего, выступает исполнительным продюсером, определяющим идейную платформу проекта.

С творческой стороны у нас ещё и оскароносная Хлоя Чжао, режиссёр марвеловских «Вечных». Она снимает первую серию. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман.

По словам Геллар, как только она увидела запись с пробами Райан, её моментально проняло — мол, это именно тот человек, с которым она хочет профессионального сотрудничества. Столько эмоционального интеллекта и таланта в таком раннем возрасте — это просто дар. А ещё у неё невероятно заразительная улыбка.

Теги
КастингСара Мишель ГелларРайан Кира Армстронг
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