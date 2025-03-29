Сара Мишель Геллар больше не Баффи — стало известно, кто будет главной героиней перезапуска

А вот и ответ на вопрос, возникший у всех после анонсированного перезапуска «Баффи». Сара Мишель Геллар хоть и вернётся к своей роли в новом сериале, но сделает это лишь в качестве приглашённой звезды. Главной же героиней станет совсем юная девушка — грустно для фанатов, но логично для всех остальных.

Как стало эксклюзивно известно изданию TVLine, новой Баффи окажется 16-летняя Нова (имя наверняка условное), очень умная и очень одинокая. И в ней будет больше от Уиллоу, чем от старой Баффи. Кастинг ещё в самом разгаре, так что никаких имён не называется.

За ремейк сериала отвечает оскароносная Хлоя Чжао, которая и уговорила актрису тряхнуть стариной. Она срежиссирует как минимум один эпизод сериала, а сценарий напишут Нора и Лилла Цуккерман («Покерфейс»). Вернутся ли старые и очень старые коллеги Геллар, пока не уточняется.

В оригинально сериале от Джосса Уидона также снялись Николас Брендон, Элисон Хэннигэн, Энтони Хэд, Джеймс Марстерс, Дэвид Бореанас, Харизма Карпентер, Эмма Колфилд, а также ныне почившая Мишель Трахтенберг.