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СЕРИАЛЫ
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Сара Мишель Геллар больше не Баффи — стало известно, кто будет главной героиней перезапуска

Источник: 20th Century

А вот и ответ на вопрос, возникший у всех после анонсированного перезапуска «Баффи». Сара Мишель Геллар хоть и вернётся к своей роли в новом сериале, но сделает это лишь в качестве приглашённой звезды. Главной же героиней станет совсем юная девушка — грустно для фанатов, но логично для всех остальных.

Как стало эксклюзивно известно изданию TVLine, новой Баффи окажется 16-летняя Нова (имя наверняка условное), очень умная и очень одинокая. И в ней будет больше от Уиллоу, чем от старой Баффи. Кастинг ещё в самом разгаре, так что никаких имён не называется.

За ремейк сериала отвечает оскароносная Хлоя Чжао, которая и уговорила актрису тряхнуть стариной. Она срежиссирует как минимум один эпизод сериала, а сценарий напишут Нора и Лилла Цуккерман («Покерфейс»). Вернутся ли старые и очень старые коллеги Геллар, пока не уточняется.

В оригинально сериале от Джосса Уидона также снялись Николас Брендон, Элисон Хэннигэн, Энтони Хэд, Джеймс Марстерс, Дэвид Бореанас, Харизма Карпентер, Эмма Колфилд, а также ныне почившая Мишель Трахтенберг.

Комментарии (3)

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