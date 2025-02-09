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СЕРИАЛЫ
686

Сара Мишель Геллар рассказала, как её уговорили на перезапуск «Баффи»

Источник: Paramount

Недавно анонсированный перезапуск «Баффи» многих застал врасплох, и Хлоя Чжао («Вечные») вместо Джосса Уидона — лишь малая из его проблем. Куда более серьёзная — заметно постаревший актёрский состав во главе с Сарой Мишель Геллар, но это, кажется никогда не смущает.

Сама актриса ещё пару лет назад на подобные авантюры отвечала категорическим отказом:

Я очень горжусь сериалом, который мы сделали, и он не нуждается в перезапуске. Мы его завершили… Метафорами Баффи были ужасы подросткового возраста. Я думаю, что выгляжу молодо, но я не подросток.

Но, как ни странно странно, спустя время идея ей даже понравилась, а подписавшаяся на проект Хлоя Чжао окончательно склонила Геллар на тёмную сторону:

Три года назад мне сказали, что Хлоя Чжао хочет встретиться со мной и обсудить потенциальное возрождение «Баффи». Я была потрясена, что она вообще знает обо мне. В итоге наша быстрая встреча за чашкой кофе превратилась в четырехчасовое приключение. Мы смеялись, плакали и говорили о том, как много «Баффи» значит для нас. Переговоры продолжались несколько лет. Это был долгий процесс, и он еще не закончен. Я обещаю вам, что мы сделаем это, только если будем уверены, что это правильно. И мы на верном пути.

Никаких других подробностей пока нет. Известно лишь, что сценарий напишут Нора и Лилла Цуккерман («Покерфейс»), а сама Чжао срежиссирует пилотный эпизод.

Кого ещё из оригинального состава вернут, пока не сообщается.

Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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