Сериал «Баффи — истребительница вампиров» не закончится на 7 сезонах. Любимая поклонниками сверхъестественная драма идёт на новый круг — запланирована новая глава серии. На платформе Hulu идёт активная разработка пилотного эпизода и — вот самое главное — Сара Мишель Геллар вернётся к знаковой для актрисы роли Баффи Саммерс.

Лауреат «Оскара» и постановщик марвеловского кинокомикса «Вечные» Хлоя Чжао, по её словам, истовая фанатка «Баффи», срежиссирует пилот по сценарию Норы и Лиллы Цуккерман («Покерфейс»).

Searchlight TV заведует производством.

По информации издания Deadline, перезапуск близок к тому, чтобы обзавестись такой полезной шуткой, как «сценарная комната»]. Так что у проекта высокие шансы стать полноценным сериалом.

Об участии других актёров из оригинала пока не объявлено. Но и тут вероятности высоки. Странно возвращать Баффи без Ксандера, Уиллоу и остальной скуби-банды.

Геллар также числится среди продюсеров.

Очевидный больной вопрос — Джосс Уидон. Создатель «Баффи» не работает в Голливуде с 2021 года — его преследует дурная слава неподобающего поведения на съёмках, включая оригинальный сериал. Он, разумеется, не причастен.

Это будет очередным воскрешением «Истребительницы». 5 сезонов сериал продержался на одном канале, потом ещё 2 сезона шоу просуществовало на другом канале. Ещё 5 сезонов шёл спин-офф «Ангел» с героем Дэвида Бореанаса.