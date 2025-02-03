«Мажор» Прилучный вернулся на первых фото со съёмок пятого сезона

Прошлой осенью многочисленные поклонники «Мажора» наверняка порадовались новостям о том, что помимо полнометражки «Мажор в Дубае», получат целый пятый сезон дальнейших приключений Игоря Соколовского в исполнении Павла Прилучного. А сегодня на их улице снова праздник — появились первые фото со съёмочной площадки восьмисерийного продолжения, которое выйдет на «Кинопоиске».

Съёмки проходят в Сочи и продлятся до весны, а события нового сезона, зa который oтвeчaeт шoypaннep Maкcим Пoлинcкий, продолжат сюжет фильма «Мажор в Дубае», который выйдет на широкие экраны 30 октября.

Помимо Прилучного, в пятом сезоне задействованы Павел Чинарёв, Линда Лапиньш, Лиза Шакира, Александр Обласов, Мария Золотухина, Виталия Корниенко, Антон Шаврин и другие.