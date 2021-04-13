Из «Района №9» в Нью-Йорк: Шарлто Копли записался во второй сезон «Матрёшки» с Наташей Лионн

О многосерийной фантастической трагикомедии Netflix «Матрёшка» от Наташи Лионн долгое время не поступало никаких новостей, хотя официальное продление на второй сезон сериал получил ещё позапрошлым летом. Наверняка и эпидемия внесла свои коррективы. Зато нынче проект активизировался и пополняет свой актёрский состав, например, за счёт Шарлто Копли («Район №9», «Элизиум»).

Ранее в восьмисерийное продолжение истории о невероятной молодости Аллы Борисовны записались Энни Мёрфи и Кэролайн Мишель Смит. О сюжете второго сезона пока ничего не сообщают.

В первом сезоне молодая жительница Нью-Йорка по имени Надя (Лионн) становится жертвой загадочной временной петли. Ей приходится снова и снова отправляться на вечеринку, к окончанию которой она неизменно погибает, а наутро приходит в себя живой и невредимой.

Наташа Лионн выступает создателем проекта, а также его сценаристом (совместно с Лесли Хэдланд) и режиссёром — вместе с Джеми Бэббит («Кремниевая долина»). В производстве участвуют Universal Television, Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment. Съёмки, к слову, уже стартовали, а премьеру сезона обещают этим летом.