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Ещё один актёр сериала «Ван-Пис» подтвердил неанонсированный третий сезон

Источник: Netflix

В нынешнем году на Netflix должен выйти второй сезон игрового сериала «Ван-Пис» — адаптации самой популярной манги в мире. И хотя третий сезон шоу все ещё официально не анонсирован, уже второй актёр из адаптации подтвердил, что он будет. В одном из недавних интервью исполнитель роли Крокодайла Джо Манганьелло сказал: «Мы взяли перерыв между вторым и третьим сезонами, так что да, я вернусь позже в этом году, и мы будем работать над следующей частью истории».

Ранее о съёмках третьего сезона в этом году рассказал Макэню, играющий в сериале Зоро.

«Ван-Пис» дебютировал на Netflix 31 августа 2023-го и был продлён на второй сезон всего через две недели после премьеры.

Оригинальная манга Эйитиро Оды публикуется в журнале Weekly Shonen Jump c июля 1997-го и на данный момент собрана в 111 томов. По состоянию на август 2022-го общий тираж сборников превысил 516,6 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» также включает продолжительный аниме-сериал, 15 аниме-фильмов, спешалы, OVA, видеоигры и нe только.

В будущем на Netflix также выйдет ремейк аниме «Ван-Пис». Над ним работает студия Wit Studio, снявшая три первых сезона аниме «Атака титанов».

Теги
Ван-ПисNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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