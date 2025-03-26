Появились фото некоторых локаций со съёмок шоу «Фонари» от DC Studios

Съёмки сериала «Фонари» продолжаются. Завтра шоу начнут снимать в локациях, фото которых совсем недавно оказались в сети. Об этом сообщил сайт ComicBookMovie.com.

«Фонари» выйдут в следующем году и станут частью новой киновселенной DC. По атмосфере история будет в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта исполняет Аарон Пьер («Ребел-Ридж»), а Джордана — Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»).

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

Также DC Studios работает над анимационным сериалом «Мои приключения с Зелёным фонарём».