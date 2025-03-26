 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneRHUXBHquA

   
Когда завидуешь Эду Гейну: анонс комикса о девушке-маньячке в школе моды Том Круз пытается не сорваться с самолёта на съёмках трюка из «Миссии невыполнима 8» (ролик) Раскрыто, когда продолжится аниме «Ван-Пис» — экранизация самой популярной манги в мире Авторы Dead or Alive удаляют фанарт по серии ради защиты своих «дочек» «Изгнанный реинкарнированный тяжёлый рыцарь не имеет себе равных в знаниях игры» — анонс и тизер игрового исекая, собравшего сразу несколько штампов в названии
• • •
 
СЕРИАЛЫ
78

Появились фото некоторых локаций со съёмок шоу «Фонари» от DC Studios

Источник: DC

Съёмки сериала «Фонари» продолжаются. Завтра шоу начнут снимать в локациях, фото которых совсем недавно оказались в сети. Об этом сообщил сайт ComicBookMovie.com.

«Фонари» выйдут в следующем году и станут частью новой киновселенной DC. По атмосфере история будет в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей расследуют убийство в американской глубинке. Этими Зелёными фонарями будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта исполняет Аарон Пьер («Ребел-Ридж»), а Джордана — Кайл Чендлер («Кинг-Конг», «Годзилла против Конга»).

Шоураннером сериала назначен Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые две серии срежиссирует Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

Промо-арт сериала «Фонари» Промо-арт сериала «Фонари» Промо-арт сериала «Фонари» Промо-арт сериала «Фонари»

Также DC Studios работает над анимационным сериалом «Мои приключения с Зелёным фонарём».

Теги
Фонари
Комментарии

Ещё на эту тему

10Фантастические приключения продолжаются в новом трейлере сериала «Доктор Кто» 1DC Studios готовит второе шоу по комиксам про Зелёных фонарей 1Marvel приостановила работу над тремя официально неодобренными проектами

Тоже интересно

10Звезда «Пингвина» Кристин Милиоти на первом кадре из седьмого сезона «Чёрного зеркала» 2Новое издательство Amazing Comics собрало под собой кучу авторов 2Новые эпизоды мультсериала «Чемпионы» выйдут 23 февраля 11Мартин Скорсезе собрал Эмили Блант, Леонардо Дикаприо, Дуэйна Джонсона и укатит на Гавайи 0Аниме «Оглянись» и «Провожающая в последний путь Фрирен» — новые победители Tokyo Anime Award Festival

Далее на КГ

0
Вышел последний выпуск основного комикса про Человека-паука
 0
Звезда «Удивительной миссис Мейзел» в балетной драме от её создателей (трейлер)
 8
Промокшая Сидни Суини в чужой крови на кадрах нового фильма Apple TV+
 18
Идеальное попадание: Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
 14
Трейлер фильма «Притворись моим мужем» от продюсера Сарика Андреасяна притворяется романтической комедией
 17
«Мир Юрского периода 4», «Фантастическая четвёрка» и «Миссия невыполнима 8» — самые ожидаемые фильмы лета 2025 года
 16
В новой «Мумии» чудовище столкнётся с женатой парой и их ребёнком
 1
В издательстве Alt Graph выйдет манга «Фейбл», по которой сняли аниме
 26
Amazon MGM выбрала двух знаменитых продюсеров для следующего фильма про Джеймса Бонда
 9
У сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появился новый брутальный трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Нюансы ниндзя-паркура в геймплейном ролик Assassin's Creed Shadows
 
DC возродило одну из самых вычурных сверхъестественных сил в комиксе про Ядовитого Плюща
 
Кино Роберт Родригес работает над ремейком «Факультета»
 
Последний бой «Кобры Кай» — вышел трейлер финальных эпизодов
 
Кино Режиссёр «Быстрее пули» действительно снимает экшен про ограбление, но не сиквел «Одиннадцати друзей Оушена»
 
Призрачный гонщик Джонни Блейз встретит своего коллегу из будущего в новом выпуске Spirits Of Vengeance
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 592: Теория большого срока
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 665: «Электрический штат», «Микки 17», грустный кинопрокат, новый «Звёздный десант», «Ночь с психопатом»
 
4ЕВА – 625: Единорог-лесбиян
 
0Телеовощи – 591: Про грибы, картошку и переобувание
 
0Ноль кадров в секунду – 570: Деамериканизация
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 664: «Наша Russia. 8 марта», длинный «Аватар 3», «Никому не известный», «Красный шёлк»
 
0Ноль кадров в секунду – 569: Уйти от самих себя
 
 
7ЕВА – 624: Доспех-сталкер
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru