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Идеальное попадание: Ник Фрост сыграет Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»

Источник: Sky Original Film

Издание Deadline продолжает снабжать нас эксклюзивной информацией о кастинге сериала по «Гарри Поттеру». На сей раз стало известно, кому досталась роль Хагрида — во всеми любимого великана перевоплотится Ник Фрост, который вот-вот подпишет контракт с HBO. И, надо сказать, в этот раз попадание близко к идеальному.

Чуть раньше на роль Альбуса Дамблдора утвердили Джона Литгоу, а партии Северуса Снейпа и Минервы Макгонагалл, по информации всё того же издания, отошли Паапа Эссьеду и Джанет Мактир. Но страшнее всего, по-прежнему, за кастинг основной троицы — ничего хорошего тут не ждём.

HBO стандартно отказывается комментировать новости, так что официально утверждён пока только Литгоу, который уже назвал эту роль главной в своей карьере.

Комментарии (9)

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