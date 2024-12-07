Рой Кент — новый Хагрид? Определились главные претенденты на роли в сериальном «Гарри Поттере»

Не успела отгреметь новость о Паапе Эссьеду в роли Северуса Снейпа, как инсайдеры продолжили добивать нас свежими новостями о кастинге сериального «Гарри Поттера». Свежей информацией поделилось издание Deadline, подчеркнув, впрочем, что пока никто из актёров официально на роль не утверждён.

У претендующего на роль Альбуса Дамблдора Марка Райлэнса появился конкурент, да ещё какой — на партию рассматривается также Марк Стронг, недавно очень удачно подменивший предыдущего Кармайна Фальконе в «Пингвине». Минерву Макгонагалл, как сообщается, может сыграть Шэрон Хорган («Заговор сестёр Гарви»), но всех их переплюнул новый Рубеус Хагрид. Главным претендентом на роль называют Бретта Голдстина («Теда Лассо») — такого Роя Кента мы ещё не видели.

Сам HBO всячески открещивается от всех слухов и обещает обнародовать информацию, как только контракты с актёрами будут подписаны.