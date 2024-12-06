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Новый мистер Смит — Марк Эйдельштейн сыграет главную роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»

Источник: «Централ Партнершип»

Выглядывающая из каждого утюга «Анора» принесла пользу сериалу «Мистер и Миссиc Смит» — во втором сезоне шпионского сериала Amazon главную мужскую роль сыграет неподсанкционный Марк Эдельштейн (который ещё и наш Колька из фильма «Сто лет тому вперёд»). Пару ему покуда не подобрали.

Ходили слухи, что главную женскую роль хотели отдать певице Билли Айлиш, но планы вроде бы так и остались планами.

В первом сезоне сериала, напомним, главные роли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. История их личных и профессиональных отношений началась и завершилась в первом сезоне. О чём конкретно пойдёт речь во втором, пока не сообщают.

Шoypaннepoм сериала остаётся Фpaнчecкa Cлoyн («Фарго»). Гловер оставил за собой обязанности исполнительного продюсера. За производство отвечают New Regency and Amazon MGM Studios.

Теги
Мистер и миссис Смит
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Источник фотографий: Depositphotos

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